Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ заинтересовался инцидентом, произошедшим после поединка 7-го тура УПЛ между Рухом и СК Днепр-1.

КДК УАФ открыл производство по делу о ненадлежащей организации матча и драки между официальными лицами Руха и СК Днепр-1, которая произошла после поединка, сообщает официальный сайт УАФ.

Рух обнародовал теорию заговора, который привел к поражению от СК Днепр-1 – причастны Красников, судья и Павелко

Дело будет рассмотрено на заседании, которое запланировано на 27 октября. КДК УАФ признал обязательным присутствие на заседании представителей клубов – Игоря Дедышина, Евгения Красникова, делегата матча Виктора Радушинского и четвертого арбитра Максима Козыряцкого.

Напомним, после финального свистка между Дедишиным и Красниковым произошла потасовка, а СК Днепр-1 в итоге вырвал победу над Рухом (3:2) – львовяне доигрывали матч в девять.

СК Днепр-1 вырвал победу против 9 игроков Руха – очередной гол Довбика и конец продолжительной "сухой" серии Валефа