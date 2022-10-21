Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зацікавився інцидентом, який трапився після поєдинку 7-го туру УПЛ між Рухом та СК Дніпро-1.

КДК УАФ відкрив провадження у справі щодо неналежної організації матчу та бійки між офіційними особами Руха та СК Дніпро-1, яка сталась після поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Справу розглянуть на засіданні, яке запланували на 27 жовтня. КДК УАФ визнав обов‘язковою присутність на засіданні представників клубів — Ігоря Дедишина, Євгена Краснікова, делегата матчу Віктора Радушинського та четвертого арбітра Максима Козиряцького.

Нагадаємо, після фінального свистка між Дедишином та Красніковим сталась бійка, а СК Дніпро-1 в підсумку вирвав перемогу над Рухом (3:2) – львів'яни догравали матч удев'ятьох.

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