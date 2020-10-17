"С Рухом было достаточно трудно играть, поскольку на подготовку у нас было всего два дня. Хорошо, что матч сложился так, что мы получили три очка. Игра показала, насколько хорошо мы сейчас готовы. Победили 2:0, эмоции положительные.

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У нас было много сборов и теоретических занятий, а кроме того, мы провели с ними несколько товарищеских матчей, поэтому знали соперника очень хорошо. Тренерский штаб предоставил нам полную информацию, чтобы обыграть эту команду. Моя форма после травмы? Все нормально, потихоньку двигаюсь вперед. Не скажу, что я уже в оптимальной форме, но постепенно ее набираю.

Думаю, ошибки были. Нужно смотреть видео, но по горячим следам мне показалось, что первый тайм был лучше другой. До перерыва мы полностью контролировали игру, а после нее немного подсели, силы нас начали покидать. Многие ребята сыграли полные матчи за свои сборные, и это сыграло свою роль, ведь все находились в разном физическом состоянии.

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У нас такой календарь, приходится быстро перестраиваться с одного турнира на другой. Мы ни на что не можем повлиять, поэтому остается выходить на поле и играть. Нужно уметь себя настраивать, а физически мы хорошо готовы.

Была ли недооценка Руха? Нет. Тренер нам сразу сказал, что никакой недооценки быть не может, поскольку это западная команда, которая всегда борется до последнего, не уступает. Поэтому мы были предупреждены и, конечно, настраивались серьезно, ведь для нас важна каждая игра. Поэтому не думали о Ювентус, а лишь о Рухе. Одержали победу, теперь двигаемся дальше", – поделился Попов в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо без особых трудностей переиграло Рух (2:0) в матче 6-го тура УПЛ, а уже через три дня начнет выступления на групповом этапе Лиги чемпионов поединком с Ювентусом.

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