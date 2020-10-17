Матч, как и онлайн-трансляция Рух - Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Поединок прошел без зрителей, хотя хозяева продавали билеты и заманивали на стадион бесплатными стрижками. Ранее команды не встречались в официальных матчах, а контрольная игра в мае завершилась сухой ничьей. Подопечные Луческу проводили генеральную репетицию перед стартом группового этапа Лиги чемпионов. В ближайший вторник Динамо будет принимать туринский Ювентус на Олимпийском. В стартовом составе киевлян появился Денис Попов, который много пропустил из-за травмы, и герой матча Украина – Испания Виктор Цыганков. Кендзера и Жерсон начали на скамейке запасных.

Рух – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Динамовцы больше контролировали мяч в дебюте, но до опасных моментов у ворот Бандуры дело не доходило. Климчук скосил Де Пену и справедливо получил желтую на 7-й минуте. Цыганков неудачно выполняет перспективный стандарт на ближнюю штангу – защитники Руха выносят сферу подальше. Стартовая четверть прошла без остроты. Гости не прессинговали высоким блоком, поэтому команда Федыка спокойно разыгрывала сферу на своей половине поля.

Супряга, получив хорошую передачу от Караваева в штрафной Руха, прошел нескольких соперников и влупил с острого угла – Бандура переводит за лицевую. Попов выигрывает второй этаж, но мяч летит над перекладиной. И все же забивает Динамо на 30-й. Активный Цыганков обокрал соперника на правом фланге, блестящей передачей нашел Де Пену, а тот метров с 11-ти расстреливает Бандуру. Великолепная игра Виктора, который элегантно вывел уругвайца на свидание с кипером.

Пропущенный мяч не меняет картину. Львовянам никак не удается организовать что-то путное у ворот Бущана. В конце первого тайма хозяевам "подыграл" Цыганков, потеряв круглого в центре поля. Быстрый выпад завершается ударом Русина примерно с линии штрафной, но Бущан спокойно ликвидирует угрозу. В скромном багаже ​​Руха – один удар по итогам стартовых 45-ти минут, Динамо пробивало 4 раза (трижды в рамку).

Второй тайм начался с атак гостей. Динамовцы могли забивать как минимум дважды до 55-й минуты. Сначала Караваев, убрав двух, вколотил по удобной для Бандуры траектории, а затем Буяльский испортил блестящую трехходовку с участием Шапаренко и Миколенко. Последний покатил на линию вратарской, но его партнер не сумел пробить акцентировано. Кому молиться – реакция Луческу после нескольких промахов говорит сама за себя.

Рух пытается отвечать ударами издали, но все блокируется защитниками Динамо. Стаменковичу позволили выиграть воздух – Бущан уверенно фиксирует сферу. Супряга выскочил на свидание с Бандурой, успел протолкнуть мяч мимо вратаря и попал в боковую сетку. Владислав пробивал фактически с нулевого угла, поэтому Де Пена, который не дождался паса, справедливо возмущается.

Луческу выпускает Вербича вместо Супряги, а Кендзера меняет Миколенко, однако опасность создают хозяева. Мысик совсем немножко не докрутил в дальнюю девятку. Еще одна замена от Динамо на 80-й – Де Пена уступил место Жерсону, который разбрасывает соперников в центре поля, но ошибается в элементарной передачи, впрочем – ничего удивительного. Последний ход Луческу – Шепелев вместо Буяльского, а это значит, что возвращение Дениса Гармаша откладывается.

Жерсон поставил эффектную точку, не оставив Бандуре шансов ударом метров с 10-ти – 2:0. Голевую передачу себе в актив записал Кендзера, который классно подключился к атаке. В конце концов Динамо одерживает убедительную победу, единолично возглавив турнирную таблицу – 15 очков. Пока не сыграла Ворскла, на втором месте расположится донецкий Шахтер (12 пунктов).