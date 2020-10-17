Первый тайм динамовцы провели в атаках ворот Руха, однако забить удалось лишь однажды – Цыганков шикарной передачей из глубины вывел Де Пену на свидание с вратарем, а Карлос в одно касание переправил мяч в ворота. Киевляне продолжили доминирование во второй половине и забили второй в конце игры, когда после передачи Караваева Жерсон с разворота попал в верхний угол ворот.

Динамо уверенно обыграло Рух во Львове – хорошая репетиция перед Ювентусом

Таким образом, Динамо набрало 14 очков и возглавил турнирную таблицу, Движение с 2 очками остался тринадцатым.