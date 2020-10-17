Рух – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча
19:51 - Читати українською
Рух принимает Динамо в матче 6 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Рух – Динамо на Футбол 24.
завершено
Карлос Де Пена 30’
Жерсон Родригес 90’
30’ Карлос Де Пена
90’ Жерсон Родригес
Первый тайм динамовцы провели в атаках ворот Руха, однако забить удалось лишь однажды – Цыганков шикарной передачей из глубины вывел Де Пену на свидание с вратарем, а Карлос в одно касание переправил мяч в ворота. Киевляне продолжили доминирование во второй половине и забили второй в конце игры, когда после передачи Караваева Жерсон с разворота попал в верхний угол ворот.
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Таким образом, Динамо набрало 14 очков и возглавил турнирную таблицу, Движение с 2 очками остался тринадцатым.
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