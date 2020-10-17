"З Рухом було досить важко грати, оскільки на підготовку у нас було всього два дні. Добре, що матч склався так, що ми здобули три очки. Гра показала, наскільки добре ми наразі готові. Перемогли 2:0, емоції позитивні.

Рух – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У нас було багато зборів і теоретичних занять, а крім того, ми провели з ними кілька товариських матчів, тож знали суперника дуже добре. Тренерський штаб надав нам повну інформацію, щоб обіграти цю команду. Моя форма після травми? Усе нормально, потихеньку рухаюся вперед. Не скажу, що я вже в оптимальній формі, але поступово її набираю.

Гадаю, помилки були. Потрібно дивитися відео, але по гарячих слідах мені здалося, що перший тайм був краще за другий. До перерви ми повністю контролювали гру, а після неї трохи підсіли, сили нас почали залишати. Багато хлопців відіграли повні матчі за свої збірні, і це відіграло свою роль, адже всі перебували в різному фізичному стані.

Рух – Динамо: післяматчева прес-конференція Луческу

У нас такий календар, що доводиться швидко перебудовуватися з одного турніру на інший. Ми ні на що не можемо вплинути, тому залишається виходити на поле і грати. Потрібно вміти себе налаштовувати, а фізично ми добре готові.

Чи була недооцінка Руха? Ні. Тренер нам відразу сказав, що жодної недооцінки бути не може, оскільки це західна команда, яка завжди бореться до останнього, не поступається. Тож ми були попереджені і, звісно, налаштовувалися серйозно, адже для нас важлива кожна гра. Тож не думали про Ювентус, а лише про Рух. Здобули перемогу, тепер рухаємося далі", – поділився Попов у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо без особливих труднощів переграло Рух (2:0) у матчі 6-го туру УПЛ, а вже за три дні розпочне виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів поєдинком із Ювентусом.

Динамо перемогло Рух перед Юве: Луческу не боїться "вірусу ФІФА", Циганков стукає до основи, а конкурент знову забиває