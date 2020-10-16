Рух – Динамо: матч пройдет без зрителей, хотя хозяева продавали билеты и заманивали на стадион бесплатными стрижками
Болельщики не смогут посетить матч 6-го тура УПЛ, в котором львовский Рух будет принимать киевское Динамо.
"Рух до последнего делал все возможное, чтобы поединок против Динамо прошел с болельщиками. Но как законопослушный клуб вынуждены подчиниться постановлению Кабинета министров и отозвать свое приглашение для всех желающих посетить этот матч", – говорится в заявлении пресс-службы Руха.
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Ранее сообщалось, что львовяне отказались играть отчетный матч в Киеве и начали продавать билеты на игру. "Желто-черные" даже запустили промо-акцию, предложив своим болельщикам бесплатные стрижки во время поединков на Арене Львов. Рух готов вернуть деньги за билеты тем, кто их уже приобрел, а если кто-то не будет настаивать на возвращении средств, то клуб перечислит их для больниц и воинов АТО.
Напомним, матч Рух – Динамо состоится 17 октября на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. В данный момент киевляне находятся на вершине турнирной таблицы УПЛ, тогда как Рух набрал всего 2 очка в шести матчах и расположился на предпоследнем месте.
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