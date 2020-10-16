"Рух до останнього робив усе можливе, аби поєдинок проти Динамо пройшов із уболівальниками. Але як законослухняний клуб змушені підкоритись постанові Кабінету міністрів і відкликати своє запрошення для усіх охочих відвідати цей матч", – йдеться у заяві прес-служби Руха.

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Раніше повідомлялося, що львів'яни відмовилися грати звітний матч у Києві і почали продавати квитки на гру. "Жовто-чорні" навіть запустили промо-акцію, запропонувавши своїм вболівальникам безкоштовні стрижки під час поєдинків на Арені Львів. Рух готовий повернути гроші за квитки тим, хто їх уже придбав, а якщо хто не наполягатиме на поверненні коштів, то клуб перерахує їх для лікарень та воїнів АТО.

Нагадаємо, матч Рух – Динамо відбудеться 17 жовтня на Арені Львів. Стартовий свисток пролунає о 17:00. Наразі кияни перебувають на вершині турнірної таблиці УПЛ, тоді як Рух набрав лише 2 очки у шести матчах і розташувався на передостанньому місці.

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