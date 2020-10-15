"Желто-черные" предложили своим болельщикам бесплатные стрижки во время поединков на Арене Львов.

Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками

Как сообщает официальный сайт Руха, кресло мини-парикмахерской будет установлено таким образом, что клиент сможет наблюдать за матчем вживую. Первыми услугой смогут воспользоваться те болельщики, которые в социальных сетях дадут наиболее интересный ответ на вопрос: "С какой прической у тебя ассоциируется Рух и почему".

Заметим, следующий поединок львовяне сыграют с Динамо в субботу, 17 октября. Начало в 17:00.

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