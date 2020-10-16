Тренерский штаб киевлян включил в состав делегации 23 футболиста. Пресс-служба Динамо сообщает, что команда вылетела во Львов 16 октября.

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Отметим, что в заявке присутствуют Виталий Буяльский и Владислав Супряга, которые недавно находились в лазарете. А вот новичков киевлян Тудора Бэлуцэ, Владимира Костевича и Клейтона в заявке нет.

Напомним, матч Рух – Динамо состоится 17 октября на Арене Львов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. В данный момент киевляне находятся на вершине турнирной таблицы УПЛ, тогда как Рух набрал всего 2 очка в шести матчах и расположился на предпоследнем месте.

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