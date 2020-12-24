Дэнни Роуз попал в ДТП, врезавшись на большой скорости в ограждение на одной из автомагистралей Англии. Защитник не травмировался, но автомобиль остался без колеса и с разбитым бампером.

Тоттенхэм может разорвать контракт с Роузом

Как сообщает The Sun, в крови игрока "шпор" не обнаружили остатков алкоголя, но его все же задержали и взяли под стражу. "Подтверждаем, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в опасном вождении в Нортгемптоне около четырех часов утра. Подозреваемый находится в полицейском участке", – сообщили в правоохранительных органах.

Заметим, что с приходом Жозе Моуринью в Тоттенхэм Роуз потерял место в стартовом составе. В текущем сезоне он не сыграл ни одного официального поединка за основную команду "шпор". Дэнни также является игроком сборной Англии – в его активе 29 поединков.

Тоттенхэм с голом Бейла одолел Сток Сити и вышел в полуфинал Кубка лиги