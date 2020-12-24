Денні Роуз потрапив у ДТП, врізавшись на великій швидкості в огорожу на одній із автомагістралей Англії. Захисник не травмувався, але автомобіль залишився без колеса та з потрощеним бампером.

Тоттенхем може розірвати контракт із Роузом

Як повідомляє The Sun, у крові гравця "шпор" не виявили залишків алкоголю, але його все ж затримали та взяли під варту. "Підтверджуємо, що 30-річний чоловік був заарештований за підозрою в небезпечному водінні в Нортгемптоні близько четвертої години ранку. Підозрюваний перебуває в поліцейському відділку", – повідомили у правоохоронних органах.

Зауважимо, що з приходом Жозе Моурінью в Тоттенхем Роуз втратив місце у стартовому складі. В поточному сезоні він не зіграв жодного офіційного поєдинку за основну команду "шпор". Денні також є гравцем збірної Англії – в його активі 29 поєдинків.

Тоттенхем із голом Бейла здолав Сток Сіті та вийшов у півфінал Кубка ліги