В четвертьфинале Кубка английской лиги лондонский Тоттенхэм на выезде переиграл Сток Сити. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Англия, Кубок английской лиги, 1/4 финала

Сток Сити – Тоттенхэм – 1:3

Голы: Томпсон, 53 – Бейл, 22, Дэвис, 70, Кейн, 81

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Жозе Моуринью на матч против середняка Чемпионшипа выставил фактически основу "шпор". Это привело к тотальному преимуществу лондонцев в первом тайме. Правда, забил Тоттенхэм лишь однажды: Уинкс подал от левого фланга, а Гарет Бейл головой сбросил мяч в дальний угол!

"Гончары" немного прибавили после перерыва и сумели быстро отквитать гол. На 53-й минуте длинный заброс хозяев завершился прострелом Брауна в штрафную, где Джордан Томпсон ударом в одно касание пробил Льориса. Однако, дальше забивали только "шпоры". Сначала Бен Дэвис огорчил Лонергана мощным бильярдным выстрелом метров с 30-ти. А на 81-й Харри Кейн реализовал свою возможность после активного прессинга лондонцев.

Уверенная победа Тоттенхэма вывела команду Моуринью в полуфинал турнира. Компанию "шпорам" там составят Брентфорд, Манчестер Сити и победитель пары Эвертон – Манчестер Юнайтед.

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