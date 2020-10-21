"Шпоры" готовятся разорвать контракт с ветераном по обоюдному согласию, сообщает Football Insider.

"Это серьезное наказание для Тоттенхэма": Моуринью – о потере очков в ярком матче с Вест Хэмом

Менеджмент лондонцев начал работу по разгрузке зарплатной ведомости. Роуз – первый кандидат на выход из клуба, поскольку не входит в планы тренера Тоттенхэма Жозе Моуринью. "Особенный" на левом фланге обороны может положиться на Регилона и Дэвиса. Если стороны договорятся, то экс-защитник сборной Англии, скорее всего, продолжит карьеру в Чемпионшипе.

В нынешнем сезоне Дэнни Роуз не провёл на поле ни минуты. Последние полгода он провел в Ньюкасле на правах аренды (13 поединков во всех турнирах).

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