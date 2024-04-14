"В принципе все всё видели. Игра складывалась так, что все было в наших руках: мы оказались в большинстве, стремились это реализовать, но класс Динамо нивелировал наше численное преимущество, и мы не могли создать ничего более содержательного. Принимали неправильные решения, мяч быстро не ходил. Счет 0:1, и его надо принять.

Пушка Бражка и удаление Волошина за 2 минуты в видеообзоре матча Александрия – Динамо – 0:1

Динамо после удаления стало играть компактнее, отошло назад. И эта команда испокон веков очень хорошо использует свои шансы при игре на контратаках.

Мы стремились быстрее перемещать мяч, выделяли свободные зоны, достигали третьей зоны, но очень медленно это делали. И, практически, не имели шансов взятия ворот соперника. Это класс. Когда он есть, то третья зона легче дается – там надо брать игру на себя, в каких-то ситуациях пробить по воротам. А когда класса не хватает, возникают проблемы.

Относительно того, был ли фол в эпизоде с голом... Судья посмотрел VAR и принял решение. Тяжело говорить об этом. В каждом матче я чем-то недоволен. Я, как и все, хочу побеждать. Но должен признать, что арбитр отработал хорошо. Судил ровно, без ошибок. Удаление справедливое. А по эпизоду с голом, то раз арбитр увидел, что фола не было, то это надо принять. Как и результат", – сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 24-х туров Александрия остается в турнирной таблице УПЛ одиннадцатой, набрав 24 очка.

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство