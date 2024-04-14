"У принципі всі все бачили. Гра складалася так, що все було в наших руках: ми опинилися в більшості, прагнули це реалізувати, але клас Динамо нівелював нашу чисельну перевагу, і ми не могли створити нічого змістовнішого. Ухвалювали неправильні рішення, м'яч швидко не ходив. Рахунок 0:1, і його треба прийняти.

Гармата Бражка та вилучення Волошина за 2 хвилини у відеоогляді матчу Олександрія – Динамо – 0:1

Динамо після вилучення стало грати компактніше, відійшло назад. І ця команда споконвіку дуже добре використовує свої шанси при грі на контратаках.

Ми прагнули швидше переміщати м'яч, виділяли вільні зони, сягали третьої зони, але дуже повільно це робили. І, практично, не мали шансів для взяття воріт суперника. Це клас. Коли він є, то третя зона легше дається – там треба брати гру на себе, у якихось ситуаціях пробити по воротах. А коли класу не вистачає, виникають проблеми.

Щодо того, чи був фол в епізоді з голом... Суддя подивився VAR і ухвалив рішення. Тяжко говорити про це. У кожному матчі я чимось незадоволений. Я, як і всі, хочу перемагати. Але мушу визнати, що арбітр відпрацював добре. Судив рівно, без помилок. Вилучення справедливе. А щодо епізоду з голом, то якщо арбітр побачив, що фола не було, то це треба прийняти. Як і результат", – сказав Ротань на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 24-х турів Олександрія залишається у турнірній таблиці УПЛ одинадцятою, набравши 24 очки.

Динамо в меншості перемогло Олександрію у майже 4-годинному матчі – Бражко класним голом зберіг шанси на чемпіонство