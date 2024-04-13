В первом тайме моментов было немного – удар Волошина из пределов штрафной заблокировал Шевченко, а Ванат немного неточно пробил, когда смог прорваться в штрафную. Игру прервала воздушная тревога, а после нее Динамо осталось без Волошина, который получил две желтые за 2 минуты.

Динамо в меньшинстве победило Александрию в почти 4-часовом матче – Бражко классным голом сохранил шансы на чемпионство

После перерыва поединок снова прервали из-за воздушной тревоги, а после возобновления матча киевляне повели в счете. Бражко агрессивно отобрал мяч у Кравченко и разогнал атаку, которую сам и завершил пушечным ударом в девятку. "Бело-синие" забили и во второй раз, но арбитр отменил гол Ваната из-за офсайда Шапаренко, который отдал ассист.