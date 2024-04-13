Динамо после ничьей с ЛНЗ намеревалось одержать победу над Александрией, чтобы сохранить шансы на чемпионство. На 10-й минуте киевляне могли повести в счете после ошибки Никиты Шевченко. Вратарь успел исправиться и телом заблокировал удар Волошина из пределов штрафной.

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Александрия претендовала на пенальти на 22-й минуте, но арбитр не поверил в театральное падение Ковальца и наказал хавбека желтой карточкой. Динамо ответило моментом Ваната, который прорвался в штрафную, но немного не попал под дальнюю штангу. На 34-й минуте прозвучала воздушная тревога, из-за которой игру пришлось приостановить.

Через полтора часа матч удалось возобновить, а перед перерывом Волошин получил две желтые за 2 минуты. К сожалению, из-за особенностей трансляции, момент удалось увидеть только избранным. Во втором тайме полумомент был у Ваната и Шапаренко – нападающего опередил Никита Шевченко и головой вынес мяч, который отскочил к Николаю. Хавбек пробил, но попал во вратаря, который далеко вышел из ворот. На 60-й минуте команды снова ушли в раздевалки из-за очередной воздушной тревоги.

Поединок возобновили в 19:05. Сразу момент возник у Александрии, но Вивчаренко буквально снял мяч с головы Кулакова. На 64-й минуте Бражко атаковал соперника в центре поля и разогнал атаку, которую сам и завершил классным ударом под перекладину. Арбитр долго просматривал на VAR эпизод борьбы с Антоном Кравченко, но все же засчитал взятие ворот.

После этого моментов поубавилось, а на 78-й минуте Ванат сделал счет 0:2 после передачи Шапаренко. Правда, Николай оказался в офсайде в эпизоде до этого. Александрия под конец встречи устроила что-то вроде штурма, но по-настоящему опасных моментов создать не удалось, потому Динамо удержало победу.

Таким образом, киевляне набрали 48 очков и приблизились к Шахтеру, еще не игравшему матчу этого тура. Александрия с 24 пунктами осталась одиннадцатой.

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