"Желто-черные" официально объявили о подписании сразу двух игроков Шахтера – центрбека Романа Савченко и полузащитника Кирилла Сигеева. Оба перешли на правах аренды до 30 июня 2024 года.

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Савченко и Сигеев были важными исполнителями для Шахтера U-19, занявшего второе место в группе юношеской Лиги УЕФА. Таланты ездили на сборы с первой командой "горняков" и выходили в спаррингах, но на официальном уровне еще не дебютировали. Руслан Ротань лично знает Сигеева, поскольку в ноябре вызывал его в ряды молодежной сборной Украины.

Напомним, ранее Александрия полноценно подписала другого игрока Шахтера – форварда Андрея Кулакова. Руслан Ротань уже успел дебютировать во главе "желто-черных" с ничьей против Металлиста 1925.

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