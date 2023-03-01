"Жовто-чорні" офіційно оголосили про підписання відразу двох гравців Шахтаря – центрбека Романа Савченка і півзахисника Кирила Сігєєва. Обоє перейшли на правах оренди до 30 червня 2024 року.

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Савченко та Сігєєв були важливими виконавцями для Шахтаря U-19, який посів друге місце в групі юнацької Ліги УЄФА. Таланти їздили на збори з першою командою "гірників" і виходили в спарингах, але на офіційному рівні ще не дебютували. Руслан Ротань особисто знає Сігєєва, оскільки у листопаді викликав його до лав молодіжної збірної України.

Нагадаємо, раніше Олександрія повноцінно підписала іншого гравця Шахтаря – форварда Андрія Кулакова. Руслан Ротань вже встиг дебютувати на чолі "жовто-чорних" з нічиєї проти Металіста 1925.

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