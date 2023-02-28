УАФ объявила, что Руслан Ротань будет исполнять обязанности наставника национальной сборной Украины. Стартовый матч отбора на Евро-2024 против Англии "сине-желтые" сыграют именно под его руководством.

Исполком УАФ официально утвердил Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Контракт Ротаня рассчитан до вступления в силу соглашения с Сергеем Ребровым, переговоры с которым ведет Исполком УАФ. Наставнику Аль-Айна предлагают контракт до 30 июля 2024-го с возможностью продления еще на 2 года.

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Напомним, что в настоящее время Ротань уже совмещает две должности – 41-летний специалист возглавляет Александрию и молодежную сборную Украины. Команду U-21 тренер вывел на чемпионат Европы-2023, который пройдет летом в Румынии и Грузии.

К слову, сборная Украины оставалась единственным участником отбора на Евро-2024, у которого не было главного тренера. Предыдущий наставник "сине-желтых" – Александр Петраков – недавно возглавил сборную Армении.

Соперниками Украины в отборе на Евро-2024 будут Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Стартовый матч наша сборная сыграет 26 марта на Уэмбли против Англии.

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