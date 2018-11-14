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Ротань завітав на тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини

22:36 82 Читать на русском
Ротань завітав на тренування збірної України напередодні матчу проти Словаччини
Тренування збірної України / П. Кубанов

Екс-капітан збірної України Руслан Ротань сьогодні відвідав тренувальне заняття "синьо-жовтих".

Приємною несподіванкою для синьо-жовтих став візит на вечірнє заняття одного із трьох "сотників" національної команди Руслана Ротаня, який свій сотий матч за збірну зіграв ще навесні цього року, а завершує 2018-й на посаді тренера, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Ті хлопці, які пліч-о-пліч з Русланом захищали кольори головної команди, тепло обійнялися з Русланом, в тому числі й головний тренер Андрій Шевченко.

На завтра у команди – переліт до Словаччини. На 12.00 призначено виліт з аеропорту Бориспіль до Братислави з подальшим переїздом до Трнави. Завтра ж футболісти випробують газон стадіону імені Малатинського.

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Теги
Збірна України Руслан Ротань Руслан Ротань
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