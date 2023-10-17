Главный тренер Александрии Руслан Ротань является одним из кандидатов на должность наставника Шахтера, который уволил Патрика ван Леувена.

В понедельник, 16 октября, Шахтер объявил об отставке Патрика ван Леувена, под руководством которого "горняки" сыграли только 12 матчей К ближайшим поединкам команду будет готовить Дарио Срна, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.

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Еще летом "горняки" рассматривали кандидатуру Руслана Ротаня на должность главного тренера. На его назначении настаивал Дарио Срна, но Ринат Ахметов предпочел ван Леувена, приглашение которого лоббировал Сергей Палкин.

После увольнения ван Леувена Шахтер может вернуться к варианту с назначением коуча Александрии и Олимпийской сборной Украины. Об этом в Telegram сообщил Дмитрий Пасечник – бывший сотрудник "Медиа Группы Украина".

По его словам, если такое назначение и будет (для этого нужно получить согласие Ахметова), то только после Олимпиады-2024, то есть перед стартом сезона 2024/25.

К слову, в сезоне 2023/24 Александрия под руководством Ротаня занимает только 13 место в УПЛ. Недавно сообщалось, что тренер пытался уйти в отставку после разгрома от Черноморца, но это оказалось только слухами.

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