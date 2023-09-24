Громкое фиаско Александрии в 8-м туре чемпионата Украины едва не стало последней каплей для Руслана Ротаня.

Главный тренер Александрии Руслан Ротань пытался подать в отставку после поражения 1:5 от Черноморца в матче 8-го тура УПЛ, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, ассистентам наставника пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Руслана Петровича этого не делать.

Напомним, Ротань возглавил Александрию в декабре прошлого года, сменив у руля команды Юрия Гуру. 41-летнему специалисту не удалось выполнить поставленную на сезон задачу и пробиться в еврокубки. В нынешнем чемпионате "горожане" стартовали с двух побед, после которых вошли в "крутое пике" – две ничьи и четыре поражения. Как следствие, лишь 8 набранных очков и десятая строчка в турнирной таблице УПЛ.

Уже в следующем туре чемпионата Александрию ждет испытание выездным матчем с Динамо. Перед этим подопечные Ротаня также на выезде встретятся с Рухом в Кубке Украины.

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