Головний тренер Олександрії Руслан Ротань є одним із кандидатів на посаду наставника Шахтаря, який звільнив Патріка ван Леувена.

У понеділок, 16 жовтня, Шахтар оголосив про відставку Патріка ван Леувена, під керівництвом якого "гірники" зіграли тільки 12 матчів. До найближчих поєдинків команду готуватиме Даріо Срна, якого призначили виконувачем обов'язків головного тренера.

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Ще влітку "гірники" розглядали кандидатуру Руслана Ротаня на посаду головного тренера. На його запрошенні наполягав Даріо Срна, але Рінат Ахметов віддав перевагу ван Леувену, запрошення якого лобіював Сергій Палкін.

Після звільнення ван Леувена Шахтар може повернутися до варіанту з призначенням коуча Олександрії та Олімпійської збірної України. Про це у Telegram повідомив Дмитро Пасічник – колишній працівник "Медіа Групи Україна".

За його словами, якщо таке призначення і буде (для цього потрібно отримати ще згоду Ахметова), то тільки після Олімпіади-2024, тобто перед стартом сезону 2024/25.

До слова, у сезоні 2023/24 Олександрія під керівництвом Ротаня посідає тільки 13 місце в УПЛ. Нещодавно повідомлялося, що тренер намагався піти у відставку після розгрому від Чорноморця, але це виявилося лише чутками.

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