Ротань: Лучший тренер после Лобановского – Кучеревский, а соперник – Зидан
Наставник Александрии Руслан Ротань дал ответ на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Сложный вопрос. Ну, пожалуй, это Месси.
Ротань – об отобранных у Шахтера очках: "Видимо, все уже привыкли и насмехаются над ничьими Александрии"
– Лучший неукраинский клуб?
– Реал.
– Тренер номер один в мире?
– Гвардиола.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Уэмбли.
– Самый сильный футболист, против которого выходили на поле?
– Зидан.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Пожалуй, книга о Лобановском.
– Топовый клуб независимой Украины?
– Александрия.
– Легендарный украинский игрок?
– Шевченко.
– Лучший тренер-украинец после Лобановского?
– Кучеревский.
– Лучший отдых после матча?
– Семья, дети, – сказал Ротань в блиц-интервью пресс-службе Кривбасса.
Напомним, Александрия под руководством Руслана Петровича идет в турнирной таблице УПЛ пятой, набрав 38 очков, и сохраняет право выступлений в Лиге конференций.
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