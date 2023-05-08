"Есть результат. Пожалуй, все уже привыкли и насмехаются над нашими ничьими. Но ничьи с командами европейского класса дают ребятам воодушевление и показывают, на что надо равняться.

Александрия – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Если мы хотим играть в хороший футбол и быть среди лидеров украинского чемпионата, надо играть с таким желанием, отдачей и структурой. Особенно это касается первого тайма, когда мы играли в футбол, и могу сказать, что на Александрию приятно было смотреть. У нас все впереди. Во втором тайме, к сожалению, немножко отошли и действовали от обороны, но я понимаю, что есть ряд травм и ребятам трудно нести это бремя через три дня на четвертый.

Сейчас мы должны смотреть на следующий матч, потому что уже через четыре дня нас ожидает встреча в Ужгороде с СК Днепр-1. Задача номер один – восстановиться и показать красивую игру, результат, самоотдачу – такую, какой она была с Шахтером. Ребятам только комплименты", – цитирует Ротаня официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 25-ти туров Александрия в турнирной таблице УПЛ с 38-ю очками идет пятой, сохраняя право выступлений в Лиге конференций.

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