Ротань: Найкращий тренер після Лобановського – Кучеревський, а суперник – Зідан
Наставник Олександрії Руслан Ротань дав відповідь на 10 футбольних запитань.
– Найкращий гравець усіх часів?
– Складне питання. Ну, мабуть, це Мессі.
Ротань – про відібрані у Шахтаря очки: "Мабуть, усі вже звикли і насміхаються з нічиїх Олександрії"
– Найкращий неукраїнський клуб?
– Реал.
– Тренер номер один у світі?
– Гвардіола.
– Топовий стадіон, на якому доводилося грати?
– Вемблі.
– Найсильніший футболіст, проти якого виходили на поле?
– Зідан.
– Улюблена книга або фільм про футбол?
– Мабуть, книга про Лобановського.
– Топовий клуб незалежної України?
– Олександрія.
– Легендарний український гравець?
– Шевченко.
– Найкращий тренер-українець після Лобановського?
– Кучеревський.
– Найкращий відпочинок після матчу?
– Сім’я, діти, – сказав Ротань у бліц-інтерв'ю прес-службі Кривбаса.
Нагадаємо, Олександрія під керівництвом Руслана Петровича йде у турнірній таблиці УПЛ п'ятою, набравши 38 очок, і зберігає право виступів у Лізі конференцій.
Олександрія зупинила Шахтар у матчі УПЛ – вихованець донеччан творив дива, динамівці організували супергол, магія Келсі