После выстраданной победы СК Днепр-1 в Одессе лидерский отрыв команды Йовичевича сократился до 2 очков, плюс у главного конкурента игра в запасе. Поэтому свой поединок также нужно было только выигрывать. Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Отчетные соперники начали без разведки. Бондаренко подобрал на чужой половине, Траоре поддержал, Швед накрутил сразу 3 защитников и пробил на 71 секунде. Никита Шевченко, который когда-то выступал именно за Шахтер, сыграл надежно. Судаков переводит с левого края в центр, где Конопля в касание (украинский ответ Тренту Александеру-Арнольду!) роскошно забросил за спины. Вот только Траоре подвел – лишнее деревянное касание сблизило с голкипером.

Александрия – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ (видео)

Трубин выбивает на ход тому же форварду. Траоре, который перед тем едва не замкнул стандарт (Логинов заблокировал), сбрасывает, Судаков стреляет издали, не очень страшно. И тут Александрия открывает счет. На 10 минуте Джурасек выбил головой в зону перед своей штрафной, экс-игрок Динамо Рыбалка сбросил под удар, арендованный динамовец Николай Михайленко издали бабахнул идеально – снаряд от стойки залетел в цель. Траоре в стиле Довбика играет корпусом, принимая пас, и мгновенно отдает под удар. Шевченко справился с попыткой Конопли.

Матвиенко подал с левого фланга, Судаков головой по-баскетбольному оставил мяч в игре и сбросил в самое сердце вратарской, Траоре не смог добавить – двое защитников стали на страже уже пустых ворот. Мирошниченко чудом продрался сквозь нескольких оппонентов в штрафную и откровенно простил, пробив над воротами. Лассина еще и травмировался в борьбе с Рыбалкой. На 24 минуте вышел Келси. Матвиенко, Бондаренко, Судаков продолжали обострять, стабильно заходя в чужую штрафную, однако подводил "горняков" прицел.

Первый тайм завершался акцентом хозяев. Третьяков подал штрафной, Бабогло с нескольких метров расстреливал – Трубин откровенно выручил! Зато после перерыва уже Шахтер начал давить сериями стандартов. Ракицкий очень технично переводил на дальнюю штангу, Степаненко не попал. Бондаренко сбрасывал во вратарскую, Келси с разворота пробил в Шевченко – еще один эффектный сейв Никиты, воспитанника донецкого клуба. Заметно прибавили гости в движении с выходом Крыськива вместо Джурасека в перерыве. Хотя и до того играли очень агрессивно впереди.

Келси, лежа на газоне отмахнулся ногой от оппонента. Если у венесуэльца действительно сдали нервы, это должна была быть не желтая, а карточка другого цвета. Ротань от своего стиля разыгрывать через пас даже под мощным давлением в своей штрафной не отказывается. Кирилл Ковалец также травмировался, Викентий Волошин, еще один динамовец, вышел на 58 минуте. Первый удар Александрии после перерыва аж на 63-й случился. Волошин пробросил в штрафную, Третьяков пробил слишком сильно.

Как же тонко играет Конопля в чужих владениях. Ефим посадил на газон защитника и отдал во вратарскую, но там Швед подыграл себе рукой да еще и не попал с убойной позиции. Проход Судакова по левому флангу увенчался попыткой удара Келси – Бабогло жестко поставил ногу и заблокировал на грани фола. Зубков и Михайличенко на 70 минуте заменили Шведа и Ракицкого. Викентий Волошин пробивал с отбросом после стандарта головой, выше. Зубков технично убрал под себя и вырезал диагональ на левую сторону штрафной, Крыськив сбросил грудью, силу выстрела Судакова самоотверженно уменьшали двое, облегчая дело Шевченко.

Зубков на удивление удачно выбил из своей трети, Крыськив побежал из центра поля, избежав офсайда, но его удар приняла на себя стойка. Однако тут как тут был Келси, который изящно добил. Почти идентичный эпизод на 79 минуте. Бондаренко внешней стороной стопы вырезал на левый край, Крыськив в очередной раз проверил реакцию Шевченко, а Келси на этот раз не сумел добить. Конопля идеально мягко сбрасывает головой после навеса Крыськива в центр, Зубков расстреливает, но судьи фиксируют офсайд. Очень тоненький эпизод, как и в моменте с голом Келси.

Роскошный треугольничек разыгрывают Зубков, Судаков и Келси, но уж слишком тонко пытался Кевин оформить дубль, поэтому перебросил ворота. Сикан на последние минуты вышел вместо Бондаренко. Нашествие "горняков" на стандартах, снова подача Судакова, снова на острие Келси, но и блок хозяев на месте. Третьяков заработал важный стандарт на 90+6. Игра затягивается еще больше, а Максима выносят на носилках после жесткого столкновения с Бондарем. Шахтер набирает 60 очков, что лишь на 3 больше СК Днепр-1, который в доигровке против той же Александрии может сравняться с командой Йовичевича уже в четверг, 11 мая. Подопечные Ротаня замыкают еврокубковую зону, опережая Кривбасс на 6 баллов.

Днепр-1 дожал Черноморец – шедевр супербомбардира, цирк с пенальти, подвиг голкипера и безумный фейр-плей Довбика