Ротань: Имел предложение из МЛС, тогда отказался, а потом подумал, что нужно было ехать

Экс-капитан Днепра Руслан Ротань рассказал о варианте продолжения карьеры в США.
– У вас было приглашение из МЛС. Но вы сказали, что вам не очень интересно продолжать там карьеру, потому что можете играть на более высоком уровне? Было бы интересно поехать в США?
– Конечно. Не скажу, что я потом разочаровался, но подумал, что нужно было ехать. Это как раз было после Лиги Европы с Днепром, я тогда думал, что у Днепра другое будущее и хотел себя полностью посвятить этой команде, пойти дальше, передавать свой опыт.
Ротань хочет провести прощальный матч
– А какой город в США?
– Чикаго. Если бы сегодня у меня было это предложение, я с удовольствием бы поехал.
Ротань: У нас с Селезневым на поле всегда были перепалки
– Самое смешное предложение от клуба, которое у вас было?
– Года два назад мне в фейсбуке написали: "Добрый вечер, я президент клуба какого-то в Черкасской области, вы не хотите у нас поиграть?" Я поставил смайлик. Он писал, что меня там так любят, – рассказал Ротань в интервью проекту "Трендец".