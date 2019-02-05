Ротань: Имел предложение из МЛС, тогда отказался, а потом подумал, что нужно было ехать

Экс-капитан Днепра Руслан Ротань рассказал о варианте продолжения карьеры в США.

– У вас было приглашение из МЛС. Но вы сказали, что вам не очень интересно продолжать там карьеру, потому что можете играть на более высоком уровне? Было бы интересно поехать в США?

– Конечно. Не скажу, что я потом разочаровался, но подумал, что нужно было ехать. Это как раз было после Лиги Европы с Днепром, я тогда думал, что у Днепра другое будущее и хотел себя полностью посвятить этой команде, пойти дальше, передавать свой опыт.

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– А какой город в США?

– Чикаго. Если бы сегодня у меня было это предложение, я с удовольствием бы поехал.

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– Самое смешное предложение от клуба, которое у вас было?

– Года два назад мне в фейсбуке написали: "Добрый вечер, я президент клуба какого-то в Черкасской области, вы не хотите у нас поиграть?" Я поставил смайлик. Он писал, что меня там так любят, – рассказал Ротань в интервью проекту "Трендец".