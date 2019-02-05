Ротань: У нас с Селезневым на поле всегда были перепалки

Бывший игрок Днепра Руслан Ротань рассказал о своем бывшем партнере Евгение Селезневе.

"Селезнев и Милевский – неординарные люди. С Артемом я не так близко общаюсь, а с Селезневым близко. Женю, наверное, все любят и все не любят. Но его действительно интересно слушать. У них такой имидж.

Испанский тренер сборной Украины Харо: Селезнев – фактурный нападающий, он усилит Малагу

С Селезневым у нас на поле всегда перепалки случались. Когда нам забивают гол, Селя сразу руки в стороны, начинал управлять – ты не туда бежишь, ты не туда. И на этом фоне у нас возникали конфликты.

Ротань хочет провести прощальный матч

Самая большая проблема – если Евгений забьет до 15-й минуты, его уже можно менять. Поэтому я радовался, когда он забивал под конец тайма или во втором тайме, так как до этого он будет работать на полную катушку. Он такой человек, машина-гол. Знает, что ему нужно забить. Он получит тот адреналин, если забьет", – цитирует Ротаня Тribuna.com.