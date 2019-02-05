Ротань: Мав пропозицію з МЛС, тоді відмовився, а потім подумав, що потрібно було їхати

Екс-капітан Дніпра Руслан Ротань розповів про варіант продовження кар’єри в США.

– У вас було запрошення з МЛС. Але ви сказали, що вам не дуже цікаво продовжувати там кар'єру, тому що можете грати на більш високому рівні? Було б цікаво поїхати в США?

– Звичайно. Не скажу, що я потім розчарувався, але подумав, що потрібно було їхати. Це як раз було після Ліги Європи з Дніпром, я тоді думав, що у Дніпра інше майбутнє і хотів себе повністю присвятити цій команді, піти далі, передавати свій досвід.

Ротань хоче провести прощальний матч

– А яке місто в США?

– Чикаго. Якби сьогодні у мене була це пропозиція, я із задоволенням би поїхав.

Ротань: У нас із Селезньовим на полі завжди були перепалки

– Найсмішніша пропозицію від клубу, яка у вас була?

– Років зо два тому мені у фейсбуці написали: "Добрий вечір, я президент клубу якогось там в Черкаській області, ви не хочете за нас пограти?" Я поставив смайлик. Він писав, що мене там так люблять, – розповів Ротань у інтерв’ю проекту "Трендец".