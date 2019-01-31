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Ротань хочет провести прощальный матч

31 января 20:10 259 Читати українською
Ротань хочет провести прощальный матч
Руслан Ротань / фото из соцсетей

Бывший капитан сборной Украины Руслан Ротань планирует провести свой прощальный матч.

На презентации своей автобиографии в Полтаве Руслан Ротань признался, что планирует провести свой прощальный матч, а все средства, которые будут собраны с продажи билетов, отдать на благотворительность, сообщает "Команда №1".

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Правда пока не сообщается, за какую команду сыграет Ротань, а также где и когда может состояться поединок.

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Напомним, последним клубом Ротаня было киевское Динамо, которое футболист покинул летом 2018 года. Впоследствии экс-капитан сборной стал помощником Шевчука в тренерском штабе Олимпика, а сейчас Ротань возглавляет молодежную сборную Украины.

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