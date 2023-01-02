Руслан Ротань по приходу в Александрию нашел игрока, который может стать его первым трансфером в клубе.

Наставник Александрии Руслан Ротань заинтересован в подписании нападающего Шахтера Андрея Кулакова, информирует Footboom.

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Переход может состояться на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне Кулаков ни разу не выходил на поле в составе "горняков".

Заметим, что контракт Кулакова с Шахтером рассчитан до конца 2023 года. С лета 2019-го по зиму 2022 года выступал на правах аренды за Мариуполь (10 голов и 6 ассистов в 50 матчей), а весной перебрался в турецкий Тузласпор, где сыграл 4 матча.

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