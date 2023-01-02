Руслан Ротань після приходу в Олександрію знайшов гравця, який може стати його першим трансфером у клубі.

Наставник Олександрії Руслан Ротань зацікавлений у підписанні нападника Шахтаря Андрія Кулакова, інформує Footboom.

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Зазначається, що перехід може відбутись на правах оренди з правом викупу. В поточному сезоні Кулаков жодного разу не виходив на поле у складі "гірників".

Зауважимо, що контракт Кулакова з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. З літа 2019-го до зими 2022 року виступав на правах оренди за Маріуполь (10 голів та 6 асистів у 50 матчів), а навесні перебрався у турецький Тузласпор, де зіграв 4 матчі.

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