Черноморец в своем Telegram-канале сообщил, что Сергей Кравченко покинул клуб и завершил игровую карьеру.

Ротань определился с тренерским штабом в Александрии

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник должен присоединиться к тренерскому штабу Руслана Ротаня в Александрии.

Заметим, что Кравченко за свою карьеру успел поиграть за азербайджанский Карабах, а в Украине за Ворсклу, Динамо, Днепр, Волынь, СК Днепр-1 и Черноморец. Среди трофеев – победа в чемпионате, Кубке и Суперкубке Украины, а также серебряная медаль Лиги Европы 2014/15.

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