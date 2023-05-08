"Маємо результат. Мабуть, усі вже звикли і насміхаються з наших нічиїх. Але нічиї з командами європейського класу дають хлопцям наснагу і показують, на що треба рівнятися.

Олександрія – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Якщо ми хочемо грати в гарний футбол і бути серед лідерів українського чемпіонату, треба грати з таким бажанням, віддачею і структурою. Особливо це стосується першого тайму, коли ми грали у футбол, і можу сказати, що на Олександрію приємно було дивитись. У нас усе попереду. У другому таймі, на жаль, трошки відійшли і діяли від оборони, але я розумію, що є низка травм і хлопцям важко нести цей тягар через три дні на четвертий.

Зараз ми повинні дивитися на наступний матч, бо вже за чотири дні на нас очікує зустріч в Ужгороді з СК Дніпро-1. Завдання номер один – відновитися і показати красиву гру, результат, самовіддачу – таку, якою вона була з Шахтарем. Хлопцям тільки компліменти", – цитує Ротаня офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 25-ти турів Олександрія у турнірній таблиці УПЛ з 38-ма очками йде п'ятою, зберігаючи право виступів у Лізі конференцій.

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