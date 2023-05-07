Александрия расписала ничью с Шахтером в рамках 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",

Подопечные Руслана Ротаня очень быстро открыли счет. Михайленко решился на удар из-за пределов штрафной, который стал неожиданностью для Трубина. Большую часть матча Шахтер провел, тщетно пытаясь пробить оборону Александрии. Удалось это сделать только раз – Крыськив вывел на удар Келси, а тот мастерски переиграл голкипера.

Александрия остановила Шахтер в матче УПЛ – питомец дончан творил чудеса, динамовцы организовали супергол, магия Келси

Ничья, которой рад СК Днипро-1. Теперь главный конкурент Шахтера может догнать его по очкам, поскольку имеет игру в запасе. Александрия закрепилась в зоне еврокубков.