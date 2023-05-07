Александрия – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча
18:24 - Читати українською
Александрия расписала ничью с Шахтером в рамках 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24",
завершено
Кевин Келси 75’
75’ Кевин Келси
Подопечные Руслана Ротаня очень быстро открыли счет. Михайленко решился на удар из-за пределов штрафной, который стал неожиданностью для Трубина. Большую часть матча Шахтер провел, тщетно пытаясь пробить оборону Александрии. Удалось это сделать только раз – Крыськив вывел на удар Келси, а тот мастерски переиграл голкипера.
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Ничья, которой рад СК Днипро-1. Теперь главный конкурент Шахтера может догнать его по очкам, поскольку имеет игру в запасе. Александрия закрепилась в зоне еврокубков.
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