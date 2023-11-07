"Ребята стремились к победе, были моменты, но мы их не реализовали. Если говорить по матчу, то здесь много не скажешь, четыре воздушные тревоги в течение матча – это для нас впервые, очень сложно для игроков заходить каждый раз, а потом начинать все сначала , по-моему, матч не получился цельным.

Отменен шедевр и часовой VAR в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Александрия – 1:0

Возвращение в Днепр? – Мне приятно возвращаться на Днепр-Арену – это родной стадион, но принципиальности никакой не было.

Исправление ситуации? – Есть очень простой план и вы его знаете", – приводит слова Ротаня Telegram-канал Днепрянин.

Напомним, Днепр-1 минимально победил Александрию (1:0) в матче, который длился почти 5 часов из-за воздушной тревоги.

Днепр-1 догнал лидера УПЛ, обыграв Александрию в матче с тремя воздушными тревогами и часом на "просмотр" VAR