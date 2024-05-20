“На неделе узнал информацию, что очень хорошие деньги за него предлагают и украинские, и зарубежные клубы. Вот вам пример, почему украинские футболисты могут и должны развиваться. Неважно в какой лиге они играют.

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Украинский клуб, который ставит задачи, давал за Синчука 800 тысяч долларов. Металлист отказался. Зарубежный клуб один известный давал за Синчука 1,5 миллиона. В рамках следствия не буду разглашать название этого клуба. Металлист ждет улучшения предложений", – поделился Зверов в программе Зверов Профутбол.

Отметим, что Синчук в текущем сезоне провел за харьковчан 25 матчей во всех турнирах без результативных действий. Недавно вингер напрямую помог сборной Украины U-19 выйти на чемпионат Европы. Transfermarkt оценивает его в 25 тысяч евро.

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