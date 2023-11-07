"Хлопці прагнули до перемоги, були моменти, але ми їх не реалізували. Якщо говорити по матчу, то тут багато не скажеш, чотири повітряні тривоги протягом матчу – це для нас вперше, дуже складно для гравців заходити кожен раз, а потім розпочинати все спочатку, як на мене, матч не вийшов цілісним.

Скасований шедевр та годинний VAR у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:0

Повернення в Дніпро? Мені приємно повертатися на Дніпро-Арену – це рідний стадіон, але принциповості ніякої не було.

Виправлення ситуації? Є дуже простий план, і ви його знаєте", – наводить слова Ротаня Telegram-канал Дніпрянин.

Нагадємо, Дніпро-1 мінімально переміг Олександрію (1:0) в матчі, який тривав майже 5 годин через повітряні тривоги.

Дніпро-1 наздогнав лідера УПЛ, обігравши Олександрію в матчі з трьома повітряними тривогами й годиною на "перегляд" VAR