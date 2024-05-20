"Относительно главного тренера, мы планируем пролонгацию Сергея Долганского. Мы четко понимаем ситуацию, в которой он оказался. Мы полтора года работали с Виктором Скрипником. У него были свои схемы, свое видение футбола. Мы проводили комплектацию исключительно под него.

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Прошлой зимой нам удалось подписать 3 футболистов, которые зашли в основной состав. Нашей задачей будет довериться тренеру. Ему еще надо набираться опыта, но мы должны дать ему карт-бланш, чтобы он сформировал состав так, как он видит", – поделился Лысак в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, Сергей Долганский является легендой Ворсклы. Специалист возглавил полтавчан в январе этого года, заменив Виктора Скрипника. Ворскла занимает 8 место в УПЛ и добралась финала Кубка Украины, где проиграла Шахтеру (1:2).

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