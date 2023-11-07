Воздушная тревога четырежды прерывала встречу, которая затянулась на 5 часов. Всё решил точный удар Филиппова в первом тайме. Пихаленок вырезал отличную подачу на Адамюка, а тот головой сбросил нападающему СК Днепр-1.

Днепр-1 догнал лидера УПЛ, обыграв Александрию в матче с тремя воздушными тревогами и часом на "просмотр" VAR

После перерыва подопечные Максимова поразили ворота Александрии еще раз. Гуцуляк мастерски убрал защитника и перекинул кипера, но все испортил VAR – минимальный офсайд в развитии атаки. Формально просмотр повтора длился час из-за очередной тревоги. СК Днепр-1 удержал преимущество и настиг Кривбасс на вершине таблицы. Александрия не может забить 5 матчей подряд, увязнув в зоне переходных поединков.