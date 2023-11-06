СК Днепр-1 после смены тренера совершил солидный рывок вверх. Юрий Максимов выиграл уже шесть матчей, проиграв только Кривбассу, а также пожертвовав Кубком. Александрия продолжает ждать, пока Руслан Ротань сможет чему-то научить эту молодежь, а между тем зона прямого вылета стала очень близкой.

Полесье и Кривбасс расписали ничью в матче за лидерство в УПЛ

Так что нетрудно представить, по какому сценарию проходил матч. Днепряне захватили контроль, но не слишком старались в атаке. А игроки Александрии пытались использовать наименьший случай, чтобы обострить. Тут и Погорелый, пытавшийся наказать Кинарейкина за ошибку, и Шостак, который бил издалека. У гостей же была дальняя попытка Адамюка.

Первый реальный шанс открыть счет также был у подопечных Ротаня. Джевани легко накрутил нескольких соперников и пробивал под дальнюю штангу – совсем чуть-чуть не попал. Это придало Александрии импульс, и она смогла даже какое-то время поиграть первым номером. Однако расплата была очень горькой. Пихаленку дали выполнить навес, Адамюк на дальней сбросил Филиппову, которому осталось поразить уже пустые ворота. В третьем матче подряд забил Александр.

Второй тайм больше запомнился тревогами, чем футболом. Несколько раз арбитры останавливали игру и отправляли команды в бомбоубежище. В перерывах между ними Александрия пыталась отыграться, а СК Днепр-1 – увеличить свое преимущество. Лучше получалось у футболистов Максимова. Скорко только в последний момент помешал Филиппову оформить дубль. Шедевр Гуцуляка не засчитали из-за офсайда. Алексей оставил в дураках нескольких защитников и элегантно перекинул голкипера. Интересный факт, что VAR потратил на просмотр эпизода 62 минуты – начали до тревоги, а завершили уже после.

Неудивительно, что счет больше не изменился, ведь демонстрировать что-либо содержательное после стольких пауз крайне тяжело. Голкипер гостей даже ходил в чужую штрафную, но тот стандарт завершился безрезультатно. Благодаря этой победе СК Днепр-1 набрал уже 27 очков и догнал Кривбасс – именно эти две команды делят первое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия осталась на 14-й строчке. Кроме того, безвыигрышная серия подопечных Руслана Ротаня насчитывает 11 матчей. Более того, за пять последних поединков александрийцы не забили ни одного мяча.