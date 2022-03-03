Российская женская сборная была исключена из чемпионата Европы-2022, а УЕФА уже размышляет над возможными вариантами замены команды. Президент союза Александер Чеферин в комментарии The Telegraph сообщил, что рассматриваются три команды, среди которых и Украина.

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"Я говорил с нашим директором соревнований, мы проведем жеребьевку между командами, близкими к квалификации", – поделился Чеферин. Кроме Украины, на место претендует Португалия (которую выбили россиянки) и Чехия.

Добавим, что женское Евро-2022 запланировано с 6 по 31 июля 2022 года. УЕФА и ФИФА уже отстранили российские клубы и сборную соревнований под своей эгидой. Ни один из местных игроков или тренеров открыто не осудил преступные действия Путина на территории Украины.

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