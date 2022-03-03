Команда-изгнанник мирового футбола выйдет на поле в ближайшее время. Но это разве что поднимет очередную волну насмешек над оккупантами.

Недавно УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от участия в международных соревнованиях. Это решение касается как клубов, так и сборных – соответственно, на ЧМ-2022 россияне не поедут.

Польша автоматически выйдет в финал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 – их соперником были россияне

Однако РФС (Российский футбольный союз) имеет заключённые спонсорские контракты, которые он обязан выполнить. Соответственно, команда Валерия Карпина в конце марта вынуждена сыграть один или даже два товарищеских поединка. Но возникла другая проблема – ряд европейских футбольных сборных уже отказались выходить на одно поле с россиянами.

Соответственно вместо поединка квалификации ЧМ-2022 против Польши Россия может сыграть спарринг со своей молодежной командой. Еще один возможный соперник – сборная России-2 (команда, составленная из резервистов). Об этом сообщает Meczyki со ссылкой на Sports.ru.

Интересно, в какой форме сыграют футболисты, которые упрямо умалчивают вооруженную агрессию своей страны. Недавно Adidas отказался поставлять форму сборной оккупантов, поэтому супермощная команда Валерия Карпина имеет уникальный шанс выйти на поле в косоворотках, порадовав своих фанатов и насмешив цивилизованное мировое сообщество.

Россия напала на Украину: известный журналист идет на фронт, Шева воюет из Лондона, воспитанник Карпат – Герой (LIVE)