Російська жіноча збірна була виключена з чемпіонату Європи-2022, а УЄФА вже розмірковує над можливими варіантами заміни команди. Президент союзу Александер Чеферін у коментарі The Telegraph повідомив, що розглядається три команди, серед яких і Україна.

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"Я говорив з нашим директором змагань, ми проведемо жеребкування між командами, які близькі до кваліфікації", – поділився Чеферін. Окрім України, на місце претендує Португалія (яку вибили росіянки) та Чехія.

Додамо, що жіноче Євро-2022 заплановане з 6 по 31 липня 2022 року. УЄФА та ФІФА вже відсторонили російські клуби і збірну від змагань під своєю егідою. Жоден з тамтешніх гравців чи тренерів відкрито не засудив злочинні дії Путіна на території України.

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