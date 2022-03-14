"Россияне убегают от одного полицейского": чемпион мира – об эффективности митингов против войны с Украиной
Полузащитник Александрии Кирилл Дришлюк поделился мнением относительно того, дадут ли какой-то результат немногочисленные выступления сознательных граждан страны-агрессора против нападения России на Украину.
"Непонятно, как там все происходит. Люди выходят, и их забирают всех, и детей, и пожилых людей.
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Все знают, что в России не такой народ, как у нас в Украине. Наши люди стояли до последнего на Майдане, а там они убегают от одного полицейского. Наши храбрые украинцы шли против автомата, а они боятся одного полицейского с дубинкой", – сказал Дришлюк в интервью Fanday.
Напомним, накануне в России прошли немногочисленные митинги по всей стране: прислужники режима Путина "вязали" своих граждан без разбора – за призывы прекратить войну, плакаты без слов "*** *****" ("Нет войне") или просто за чистые листы А4 в руках.
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