"Непонятно, как там все происходит. Люди выходят, и их забирают всех, и детей, и пожилых людей.

Бойко: Освободители еб*чие – горите в огне, изверги

Все знают, что в России не такой народ, как у нас в Украине. Наши люди стояли до последнего на Майдане, а там они убегают от одного полицейского. Наши храбрые украинцы шли против автомата, а они боятся одного полицейского с дубинкой", – сказал Дришлюк в интервью Fanday.

Напомним, накануне в России прошли немногочисленные митинги по всей стране: прислужники режима Путина "вязали" своих граждан без разбора – за призывы прекратить войну, плакаты без слов "*** *****" ("Нет войне") или просто за чистые листы А4 в руках.

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