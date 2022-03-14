"Освободители еб*чие. Вы заставляете наш народ страдать и плакать вместо того, чтобы радоваться и смеяться.

"Оставьте нас и нашу Украину": Ракицкий призвал россиян прекратить войну

Вам вернется вся та боль, которую мы почувствовали на себе. Горите в огне, изверги. Слава Украине", – написал Бойко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 19-й день войны. Российские захватчики надеялись завоевать нас за несколько дней, однако украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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