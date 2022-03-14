"Незрозуміло, як там все відбувається. Люди виходять, та їх забирають усіх, і дітей, і старших людей.

Бойко: Визволителі їб*чі – горіть у вогні, нелюди

Усі знають, що в Росії не такий народ, як у нас в Україні. Наші люди стояли до останнього на Майдані, а там вони втікають від одного поліцейського. Наші хоробрі українці йшли проти автомата, а вони бояться одного поліцейського з дубинкою", – сказав Дришлюк в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, напередодні у Росії відбулись нечисленні мітинги по всій країні: прислужники режиму Путіна "в'язали" своїх громадян без розбору – за заклики припинити війну, плакати без слів "*** *****" ("Нет войне") чи просто за чисті листи А4 в руках.

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