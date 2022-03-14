"Росіяни втікають від одного поліцейського": чемпіон світу – про ефективність мітингів проти війни з Україною
Півзахисник Олександрії Кирило Дришлюк поділився думками щодо того, чи дадуть якийсь результат нечисленні виступи свідомих громадян країни-агресора проти нападу Росії на Україну.
"Незрозуміло, як там все відбувається. Люди виходять, та їх забирають усіх, і дітей, і старших людей.
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Усі знають, що в Росії не такий народ, як у нас в Україні. Наші люди стояли до останнього на Майдані, а там вони втікають від одного поліцейського. Наші хоробрі українці йшли проти автомата, а вони бояться одного поліцейського з дубинкою", – сказав Дришлюк в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, напередодні у Росії відбулись нечисленні мітинги по всій країні: прислужники режиму Путіна "в'язали" своїх громадян без розбору – за заклики припинити війну, плакати без слів "*** *****" ("Нет войне") чи просто за чисті листи А4 в руках.
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